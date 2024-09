Lavori fermi al palo, Spinelli: la triste storia del polo scolastico di Castellabate

“Avevamo un sogno, regalare ai nostri ragazzi una nuova scuola ma, anche quest’anno, nonostante i lavori quasi ultimati, non sarà possibile usufruirne. Tutti oramai conoscono la storia…. ci voleva più impegno per bloccare i lavori che per completarli. Complimenti per il risultato!” Sono le parole dell’ex sindaco di Castellabate, Costabile Spinelli riguardo i lavori fermi al polo scolastico avviati tre anni fa dalla sua amministrazione.