Castellabate: migliaia di persone in Piazza Lucia per il concerto dei Tiromancino

A Castellabate si è conclusa la due giorni di eventi dedicati interamente al mondo della musica nella prima edizione della rassegna di settembre “Ond’A Marina”. Successo senza precedenti per il concerto gratuito dei Tiromancino in Piazza Lucia, tenutosi la sera di sabato 21 settembre. Migliaia di persone sono accorse per ascoltare dal vivo le canzoni più belle di una band che ha fatto la storia della musica italiana e che ha segnato diverse generazioni.

Il frontman del gruppo, Federico Zampaglione, ha trascinato tutto il pubblico con la sua voce inconfondibile regalando una notte davvero memorabile. “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante”, “Due destini”, sono solo alcuni dei brani che sono stati interpretati magistralmente dai Tiromancino e cantati a squarciagola dalla numerosa platea presente.

Le dichiarazioni

“È stata una serata incredibile. Vedere Piazza Lucia così gremita mi ha emozionato e riempito d’orgoglio. I Tiromancino hanno incantato tutto il pubblico ed è stato un grande successo per tutta Castellabate. Erano tantissime le persone arrivate da ogni angolo d’Italia per assistere al concerto e godersi le nostre bellezze. Era quello che ci auspicavamo. Castellabate vive 365 giorni l’anno e questa tipologia di eventi incrementano notevolmente il flusso turistico anche in periodi di media o bassa stagione. Oltre alla loro performance, abbiamo vissuto due giorni entusiasmanti con la musica a farla da protagonista. Anche il concerto all’alba per festeggiare l’equinozio d’autunno ha rappresentato un momento veramente speciale. Un weekend che ha portato numerose presenze sul nostro territorio e siamo soddisfatti del lavoro svolto. Ovviamente non finisce qui perché il calendario di eventi ci vedrà impegnati incessantemente fino al prossimo dicembre”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.