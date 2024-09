Al PalaSele c’è Gigi D’Alessio: ecco la data del concerto. Parte la prevendita

Continua a moltiplicarsi il calendario dei concerti di Gigi D’Alessio con nuove date per soddisfare le richieste dei tanti fan di tutta Italia anche per il tour invernale “Gigi Palasport”: oltre agli appuntamenti già in programma, l’artista annuncia un nuovo imperdibile live il 15 dicembre al PalaSele di Eboli. I biglietti per la nuova data saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi, martedì 17 settembre, su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Il tour di Gigi D’Alessio

Dopo il grande successo del tour estivo che lo ha portato tra luglio e agosto nelle più belle località da nord a sud della Penisola, Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le nuove canzoni dall’album “Fra”, uscito lo scorso 24 maggio, come il singolo “NU DISPIETTO” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) ed il primo featuring inedito con Geolier “Senza tuccà”.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

I nuovi concerti arricchiscono il già fitto viaggio on stage di Gigiche,reduce dall’incredibile successo degli otto sold out di “GIGI – UNO COME TE – L’EMOZIONE CONTINUA” in Piazza del Plebiscito e i 5 eventi alla Reggia di Caserta, ha annunciato anche uno straordinario ritorno a Napoli in programma il 2 e 3 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona, salendo a quota sette in carriera, e “SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS”, un importante appuntamento di solidarietà e musica il prossimo 20 giugno 2025 allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Il calendario del PalaSele

Si arricchisce così sempre più il programma degli show a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele per la prossima stagione spettacolare.

Le luci sul palco di Eboli si riaccenderanno sabato 2 novembre con Renato Zero “Autoritratto – I Concerti Evento”. A seguire, il grande ritorno di Laura Pausini mercoledì 13 novembrecon il “Laura Pausini World Tour Winter 2024” e la prima volta di Tananai al PalaSele atteso venerdì 15 novembre con il “CalmoCobra LIVE 2024”.

Salgono a 4 gli appuntamenti nel mese di dicembre. La prima artista attesa è Alessandra Amoroso che partirà proprio da Eboli domenica 1 dicembre con il “Fino a qui In Tour”. Sabato 7 dicembre arriverà Nino D’Angelo con “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80…e non solo!”, domenica 15 dicembre farà tappa Gigi D’Alessio con il tour invernale “Gigi Palasport”, venerdì 20 dicembre toccherà a Gianna Nannini con “Sei nell’anima tour – European Leg”.

Nel 2025 il primo a calcare il palco del PalaSele sarà Lazza, pronto a scatenare la sua energia live con il “Locura Tour” domenica 12 gennaio, mentre giovedì 23 gennaio ci sarà l’imperdibile appuntamento con IL VOLO “Tutti Per Uno – Ad Astra Live Nei Palasport”. Anticipata a sabato 8 febbraio (inizialmente prevista domenica 9) la tappa al PalaSele di “Mare Fuori Il Musical”, nell’attesa poi del gran ritorno dei negramaro che torneranno live a Eboli il 14 ottobre con “Negramaro Palasport 2025”.