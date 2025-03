Castellabate: “Menopausa istruzioni per l’uso”, la Fidapa organizza un convegno per sensibilizzare alla prevenzione

L’associazione Fidapa di Castellabate ha organizzato un incontro gratuito divulgativo dal titolo “Menopausa istruzioni per l’uso: affrontare in salute e in serenità il cambiamento” che si terrà venerdì 28 marzo alle 17:30 nella splendida location di Villa Matarazzo a Santa Maria.

La giornata

Questo è il primo evento che la sezione Fidapa di Castellabate organizza, dopo la prematura scomparsa della socia, già presidente della sezione, Antonia Passaro, sempre presente nella memoria e nei cuori delle associate. Un’opportunità unica per approfondire la conoscenza sulla menopausa, condividere esperienze e ascoltare esperti del settore. Dopo l’introduzione affidata alla presidente della sezione locale Fidapa, Nicoletta Carrano, e i saluti istituzionali del sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, interverranno: la dott.ssa Rosetta Cannalonga, ginecologa, il dottor Marco Franciulli, cardiochirurgo e la dott.ssa Maria Gabriella Schettino, specialista in medicina fisica riabilitativa.

“La menopausa è una fase naturale della vita di ogni donna, ma spesso è circondata da miti e malintesi. Per questo motivo, siamo entusiasti di annunciare il nostro prossimo convegno dedicato a questo importante tema – dichiara la presidente Fidapa Castellabate, Nicoletta Carrano: Il convegno ospiterà i medici che condivideranno le ultime ricerche e le migliori pratiche per affrontare la menopausa in modo sereno e consapevole”.