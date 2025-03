Castellabate, in Villa Matarazzo arriva Fiorella Mannoia: ad agosto live con orchestra

Ancora un grande nome per l’estate di Castellabate. Dopo lo scoppiettante annuncio dei The Kolors, al quale si sono poi aggiunti anche quelli di Alex Britti e Gigi Finizio, è il turno di Fiorella Mannoia. La nota cantautrice italiana sarà in Villa Matarazzo, il prossimo 14 agosto.

Il concerto

Un tour estivo che farà tappa, dunque, anche a Santa Maria di Castellabate con il suo “Fiorella Sinfonica-live con orchestra”. Accompagnata ancora una volta dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal Maestro Rocco De Bernardis. La straordinaria e potente voce della Mannoia incontra gli incredibili arrangiamenti orchestrali dei suoi più grandi successi e di quei brani più recenti che, da sempre, emozionano il suo pubblico.

Le info utili

I biglietti per assistere al gran concerto sono già in vendita presso tutti i circuiti Ticketone.