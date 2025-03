Castellabate: «The Kolors» in concerto in Villa Matarazzo, ecco le info utili

La nota band “The Kolors” arrivano in concerto a Santa Maria di Castellabate, nella splendida arena che prenderà nuovamente vita nella storica Villa Matarazzo. L’appuntamento è fissato per il prossimo 12 agosto.

L’annuncio

Ad annunciare l’attesa data è stato lo stesso frontman del gruppo, Stash. La band, fresca di partecipazione al Festival di Sanremo 2025 e protagonista di numerose hit musicali, ha comunicato così ufficialmente le tappe del prossimo Summer Tour, che prenderà il via l’11 luglio in quel di Firenze.

Le info utili per i biglietti

I biglietti sono già in vendita e si preannuncia una grande notte di festa a Castellabate. La notizia di questo nuovo concerto anticipa il ritorno di “Arena in Villa”, format che ha già avuto grande successo nell’estate 2024 nel borgo cilentano con tanti artisti di caratura nazionale.