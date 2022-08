Policastro Bussentino: grande successo per il concerto dei The Kolors

Un grande successo in termine di presenze per il concerto di ieri sera, mercoledì 3 agosto, dei The Kolors, che si sono esibiti sul Lungomare di Policastro Bussentino.

“Siamo felicissimi di essere qui questa sera – ha dichiarato il cantante e chitarrista del gruppo Antonio Stash Fiordispino– Finalmente dopo due anni di medioevo per il settore musica possiamo tornare in mezzo alla gente, nelle piazze, quella di fare tantissimi concerti è stata proprio una scelta mirata e quest’anno ne facciamo più di 50, rivivere queste emozioni tra la gente è quello che volevamo e speravamo”.

“Per la ripartenza segnata da questa estate 2022 abbiamo deciso di prendere un gruppo molto amato dai giovani, un gruppo giovane che ha un forte desiderio di rincontrare il pubblico– ha spiegato il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato– il concerto dei The Kolors è stato davvero straordinario, sia in termini di presenze che di coinvolgimento del pubblico, molte persone sono giunte a Policastro da tutto il Golfo, giovani e meno giovani hanno apprezzato la musica proposta da questi artisti per l’unica tappa del Cilento.

Il prossimo importante appuntamento è quello del 16 agosto, in occasione della festa di San Rocco, a Santa Marina con I Cugini di Campagna, un successo assicurato”.

I The Kolors sono un gruppo musicale italiano formatosi nel 2010, diventati famosi grazie al talent show Amici di Maria De Filippi, hanno infatti vinto la quattordicesima edizione nel 2015. Il gruppo è composto da: Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni).