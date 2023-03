Castellabate: la Fidapa racconta la storia delle donne cilentane

La Fidapa BPW Italy di Castellabate, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna protagonista con un’iniziativa intitolata “Storie di Donne Cilentane”. L’appuntamento è domenica, 12 marzo, alle ore 17:00, presso la Sala Conferenze di Villa Matarazzo.

“Storie Donne Cilentane”

Da sempre vicina alle tematiche legate al ruolo della donna nel mondo odierno e non solo, anche quest’anno, l’associazione Fidapa di Castellabate, presieduta da Roberta Piccirillo, ha voluto realizzare un’iniziativa completamente dedicata a loro. Infatti, il Cilento, è pieno di donne che si sono fatte valere in tutti i campi della società.

Dalla politica, al giornalismo, passando per l’imprenditoria turistica allo sport. A queste donne, che hanno entusiasmato e inorgoglito Castellabate e l’intero territorio, verrà consegnato un premio speciale, riconoscendo il grande impegno prodotto. Sarà anche l’occasione per discutere apertamente della necessaria sensibilizzazione sulla figura della donna, ancora soggetta a troppe e ingiustificabili violenze di genere.

“È necessario promuovere una cultura inclusiva”: le parole del sindaco di Castellabate

Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha voluto esprimere il pieno appoggio da parte di tutto il Comune, e l’intera cittadinanza, all’inziativa: “ringrazio la Presidente Roberta Piccirillo per aver organizzato anche quest’anno un convegno sulle donne e per l’impegno profuso in favore delle donne e del nostro territorio. E’ necessario promuovere un cultura inclusiva, basata sull’uguaglianza e il rispetto della donna, nonché un’educazione alla non violenza. Riconosciuta l’importanza del suo ruolo all’interno della società, dobbiamo tutti imparare a reagire dinanzi all’ennesima violazione anche del più banale dei suoi diritti e delle sue libertà. Pertanto, tengo a sottolineare il valore simbolico della giornata dell’otto marzo come occasione per non dimenticare tutte le lotte all’emancipazione femminile, purtroppo ancora negata in molti paesi del mondo”.

Anche l’assessore, Marianna Carbutti, sostiene fortemente la campagna di sensibilizzazione delle donne: “Il cammino della donna nella conquista dei suoi diritti è stato lungo e, purtroppo, per molte donne nel mondo non ancora avviato. La giornata dell’otto non è solo occasione per celebrare la donna e la sua importanza nella società ma per tutti un momento di riflessione su quante donne ancora non godono di diritti e libertà essenziali e ormai scontati per noi”.