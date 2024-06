Castellabate, incidente in località Alano: auto si ribalta

Nel primo pomeriggio di oggi, 13 giugno, a Castellabate, nei pressi della frazione Alano, si è verificato un violento incidente che ha visto coinvolti un automobile, una Fiat Panda, e un camion. Ad avere la peggio proprio il conducente dell’auto che, per una dinamica ancora da accertare, è finito per ribaltarsi completamente dopo aver sbattuto contro il marciapiede.

Sul luogo del sinistro si è immediatamente precipitata l’ambulanza del Soccorso Valcalore per prestare le prime cure del caso. Soltanto grande spavento per il malcapitato che è in buone condizioni di salute.

Presenti per i rilievi del caso anche gli agenti della Polizia Locale, guidati dal Comandante Malandrino, al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.