Castellabate, in Villa Matarazzo va in scena la prima edizione della Giornata del Volontario

A Castellabate, più precisamente nella caratteristica location di Villa Matarazzo, si terrà, quest’oggi, la prima edizione della Giornata del Volontario organizzata dalla Protezione Civile Cilento con il patrocinio del Comune e del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni. L’importante evento intitolato “Volontariato: la bellezza di donare il proprio tempo” darà modo di vivere un momento di confronto ed idee tra i vari territori e le diverse associazioni che interverranno alla manifestazione.

Il programma

La giornata del 7 dicembre partirà alle ore 16 da Villa Matarazzo con un convegno che vedrà la partecipazione attiva da parte di istituzioni locali e regionali. Successivamente, ci si preparerà ad una sfilata di mezzi dei volontari che attraverserà tutto il Corso Matarazzo per chiudersi in Piazza Lucia. Alle 18, invece, ci sarà la Santa Messa nel Santuario di Santa Maria a Mare che vedrà anche la benedizione dei tanti mezzi. Da lì, un grande corteo circolerà per tutte le varie frazioni del Comune.

“Onoriamo il volontariato”

Chiara Ianni, organizzatrice e parte integrante della Protezione Civile Cilento ha dichiarato: “Questa è una giornata per far conoscere e onorare la figura del volontario, in tutte le sue forme. Si parla troppo poco di queste persone che costantemente rischiano la vita per salvare e aiutare il prossimo senza alcun tipo di tornaconto. Molto spesso non siamo considerati e spero che questa manifestazione sia solo la prima di tanti altri eventi. Ringrazio tutti i ragazzi e ragazzi che mi hanno aiutato nell’organizzazione di una giornata così importante per tutti”