Castellabate: giovane colpisce cinghiale con il motorino e finisce in ospedale

A San Marco di Castellabate, in una delle arterie più trafficate e vicine al centro, in località Torretta, un giovane alla guida di un motorino ha impattato contro un cinghiale che stava attraversando la strada. Il ragazzo, del posto, è rimasto ferito e portato immediatamente in ospedale

La dinamica

Il problema degli incidenti causati dai cinghiali non è di certo una novità a Castellabate. In questa circostanza, il sinistro è avvenuto in piena serata, davanti agli occhi di tanti testimoni. Il giovane ragazzo, trovatosi all’improvviso l’animale davanti a sé, non è riuscito a schivarlo, finendo per colpirlo e cadere rovinosamente a terra.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, che hanno portato il ragazzo in ospedale. Presenti i carabinieri della locale stazione per i primi rilievi di routine e i sanitari del 118.

Il malcapitato, ha riportato diverse escoriazioni su più parti del corpo, ma è cosciente e sta piuttosto bene. Solo tanta paura e il mezzo, ormai distrutto.