15enne contro un cinghiale durante la notte. Ennesimo incidente nel Parco del Cilento

Un incidente è avvenuto nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. Un ragazzo di 15 anni stava rientrando a casa in bicicletta, quando all’improvviso un cinghiale gli ha tagliato la strada. L’ombra scura è comparsa all’improvviso durante la notte, poco dopo la mezzanotte, mentre il giovane si trovava lungo la strada provinciale che conduce alla frazione San Nazario, a qualche chilometro dal centro abitato di San Mauro la Bruca.

Lo schianto e la corsa in ospedale

La collisione con l’animale ha provocato la caduta del ragazzo sull’asfalto, causando ferite gravi. Immediatamente dopo l’incidente, è stata chiamata un’ambulanza che ha trasportato il giovane in ospedale. Il ragazzo ha riportato varie lesioni ed è ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini in corso

Il Parco Nazionale del Cilento è abitato da molte specie animali, ma sono i cinghiali a rappresentare il pericolo maggiore, considerato che il loro proliferare determina non pochi problemi non soltanto nelle aree periferiche ma sempre più spesso anche nei centri abitati, e non mancano incidenti stradali.

Rabbia nella comunità

La notizia dell’incidente che ha visto coinvolto il ragazzo ha provocato rabbia la comunità locale. Da tempo, infatti, vengono chiesti interventi per limitare il proliferare di cinghiali. Il giovane è attualmente ricoverato all’ospedale Ruggi di Salerno.