Castellabate capitale della musica bandistica: Leo Capezzuto alla guida di Anbima Campania

Il panorama musicale della Campania celebra un importante traguardo che vede protagonista il Cilento. Il Maestro Leo Capezzuto, già figura di riferimento come direttore del Concerto Bandistico Santa Cecilia di Castellabate, è stato eletto alla presidenza regionale dell’Anbima (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome). Si tratta di un riconoscimento che va oltre il prestigio personale, sancendo il ruolo centrale di una tradizione che affonda le radici nella storia culturale del territorio.

Un nuovo baricentro per la musica regionale

L’elezione di Capezzuto porta con sé una novità logistica e strategica di rilievo: Castellabate diventerà ufficialmente la sede centrale dell’attività regionale dell’Anbima Campania. Questo spostamento trasforma il borgo cilentano in un vero e proprio centro di coordinamento per le decine di realtà bandistiche attive sul territorio campano. La nomina rappresenta una vittoria per l’intero movimento musicale locale, che vede finalmente riconosciuta la propria capacità organizzativa e artistica a livello regionale e nazionale.

Il valore dell’identità culturale

La banda musicale non è solo un ensemble di strumenti, ma un presidio sociale e culturale fondamentale, specialmente nei piccoli centri. L’amministrazione comunale ha espresso profonda soddisfazione per questo risultato, sottolineando come la nomina del Maestro Capezzuto permetta di inserire Castellabate in una rete istituzionale sempre più solida.

Valorizzare il patrimonio bandistico significa investire sui giovani, sulla formazione musicale e sulla conservazione di un’identità che caratterizza da secoli le festività e i momenti solenni della comunità.

Prospettive per il futuro delle bande campane

Sotto la guida del nuovo presidente, l’Anbima Campania si appresta ad affrontare sfide importanti, dal dialogo con le istituzioni per il sostegno economico delle associazioni alla promozione di festival e rassegne che possano dare visibilità ai talenti locali.

La nuova sede di Castellabate si candida a essere un laboratorio di idee dove la tradizione del passato potrà incontrarsi con nuove forme di gestione e promozione della musica d’insieme.