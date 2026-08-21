Cilento

Castellabate, cade sulla scogliera ad Ogliastro Marina: decisivo l’intervento dell’elisoccorso

Tragedia sfiorata ad Ogliastro Marina (Castellabate): un turista 59enne è caduto tra gli scogli. Decisivo il tempestivo intervento dell'elisoccorso. Ecco i dettagli

Di: Manuel Chiariello
Castellabate, cade sulla scogliera ad Ogliastro Marina: decisivo l’intervento dell’elisoccorso

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi ad Ogliastro Marina, frazione del comune di Castellabate. Per cause ancora in via di accertamento un turista 59enne sarebbe caduto sugli scogli, facendo un volo di diversi metri, in una delle calette che caratterizzano il litorale della zona.

I soccorsi

La situazione ha subito destato molta preoccupazione fra i bagnanti presenti che hanno allertato tempestivamente i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118, ma per superare le barriere naturali dell’area, i soccorritori hanno richiesto il supporto aereo dell’elisoccorso Felix 2, decollato dalla base di Pontecagnano.

Grazie alla manovre dell’equipaggio di Felix 2, il 59enne è stato stabilizzato, immobilizzato in barella e trasportato con un SUV fino ad uno spiazzo vicino dove era atterrato l’elicottero, trasportandolo poi al Ruggi di Salerno in discrete condizioni.

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