Castellabate: branco di cinghiali a spasso sul lungomare

Nella serata di ieri, un cospicuo branco di cinghiali è stato segnalato da più cittadini di Santa Maria di Castellabate sul lungomare “Pepi”. Gli ungulati sono stati visti a spasso nel centro abitato e a pochi passi dalle abitazioni e dalle attività commerciali probabilmente alla ricerca di cibo.

Il problema cinghiali

Gli stessi cinghiali si sono allontanati senza creare alcun danno, ma rappresentando comunque un pericolo soprattutto per i veicoli in circolazione. Ormai il problema dei cinghiali colpisce in maniera diffusa l’intero territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni con continui avvistamenti non più solamente nelle zone collinari, ma anche nei paesi costieri.

In questo caso, diverse sono state le foto e i video postate sui social che hanno ripreso la non usuale scena, avvenuta a pochi passi dal mare di Santa Maria di Castellabate.