Sapri, evita un branco di cinghiali e impatta contro le barriere stradali

Brutta disavventura nella nottata di ieri per un giovane di Sapri che improvvisamente si è imbattuto in un branco di cinghiali. Il ragazzo, che si trovava alla guida della sua automobile e faceva rientro nella cittadina del Golfo di Policastro, di colpo si è ritrovato lungo la carreggiata, in località San Giorgio – all’ingresso della città – un branco di cinghiali.

La dinamica

L’automobilista, per evitare gli animali, ha deviato la sua autovettura e ha impattato la ringhiera presente ai bordi della strada. Fortunatamente il ragazzo non ha riportato gravi ferite.

I soccorsi

Sul posto, per i necessari rilievi del caso la presenza questa mattina degli uomini della Polizia Municipale diretti dal Maggiore Antonio Pompeo Abbadessa che oltre a verificare la dinamica dei fatti accaduti hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada, molto trafficata. Presenti anche gli uomini dell’Anas. Il problema dei cinghiali si ripresenta ancora una volta sulle strade del Cilento.