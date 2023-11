«Castellabate borgo più bello d’Italia». Il riconoscimento di Viaggiando Italia

Castellabate, Borgo più bello d’Italia, è consigliato dalla redazione Viaggiando Italia come meta da scoprire in Campania. Il vero gioiello della Costa Cilentana dall’alto dei suoi 280 metri sul livello del mare domina l’intero territorio che va da Punta Licosa a Monte Tresino. Il suo borgo riconosciuto Patrimonio Unesco custodisce gelosamente una bellezza senza tempo, quasi immutata da quel lontano 1123 in cui venne posta la prima pietra per la sua fondazione.

Castellabate, un borgo suggestivo

I suoi angoli più nascosti, le sue stradine, le antiche mura con i suoi caratteristici vicoletti continuano a raccontare di un passato e di una storia nove centenaria. Affacciandosi dal Belvedere San Costabile, terrazza a picco sul mare, e immergendosi nel silenzio si può godere di un panorama unico da togliere il fiato sul Golfo di Salerno, Capri ed Ischia.

Nel borgo sospeso tra terra e mare dove non si muore, come affermava Gioacchino Murat, si inizia a respirare aria di festa in occasione dei Mercatini di Natale che si svolgeranno nel centro storico nei giorni 1-2-3-7-8-9-10-15-16-17 dicembre 2023. L’atmosfera natalizia renderà questo gioiello meta da visitare, scoprire ed amare tutto l’anno, soprattutto a Natale.

La soddisfazione del sindaco

“Castellabate sta vivendo un anno per tutti indimenticabile. Dopo la celebrazione dei suoi 900 anni continua ad ottenere riconoscimenti proprio per la sua unicità, storicità e bellezza senza tempo. Dobbiamo con consapevolezza essere gelosi custodi del nostro patrimonio storico e culturale che ci permetterà di guardare al futuro con maggior sicurezza. Il borgo di Castellabate, vero gioiello del Cilento, merita di essere visitato, scoperto e amato tutto l’anno” afferma il Sindaco Marco Rizzo.