Castellabate: attivato servizio di micronido gratuito per bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi

Il Comune di Castellabate incentiva il sistema educativo con il potenziamento del servizio, già presente sul territorio, legato al micronido destinato ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. Vista la volontà di supportare e riattivare servizi essenziali per la cittadinanza e le fasce più deboli della popolazione al fine di ampliare l’offerta didattica e contrastare le situazioni di disagio economico e sociale, è stata garantita la gratuità del servizio di micronido attraverso il trasferimento di parte delle risorse assegnate al Comune di Castellabate per l’anno 2024 nell’ambito del FSC per il potenziamento degli asili nido ai sensi del DM 18 gennaio 2024, sotto forma di contributi destinati alle famiglie dei Comuni facenti parte dell’Ambito S/8 con minori a carico di età compresa tra 12 e 36 mesi.

Le finalità

L’obiettivo è quello di rendere accessibile a tutte le famiglie un servizio sociale determinante per la crescita, la socializzazione e la formazione dei bambini, ma anche per dare un valido supporto a tutte le famiglie del territorio, incrementando il numero di iscrizioni. Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13.00 del 13 agosto 2024. Tutte le informazioni a riguardo sono presenti sul sito istituzionale dell’Ente.

Le dichiarazioni

“Come Amministrazione Comunale ci battiamo ogni giorno affinché anche le fasce più deboli abbiano garantiti i servizi essenziali. Rendendo il micronido gratuito, andiamo incontro a tutte quelle famiglie che hanno bisogno di un aiuto. Il nostro micronido deve rappresentare un luogo destinato all’intera comunità e vogliamo continuare a migliorarlo”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Il servizio di micronido è da anni presente sul territorio di Castellabate, ma nel corso del tempo abbiamo constatato le difficoltà delle famiglie di usufruire del servizio per via del pagamento della quota prevista a carico degli utenti. Questa problematica, di fatto, ha reso molto limitante tale attività con un basso numero di iscrizioni. Per questo motivo abbiamo deciso di muoverci per il bene delle famiglie rendendolo gratuito e offrendo la sua piena fruibilità”, evidenzia l’Assessore alle Politiche Sociali, Marianna Carbutti.

“Riattivare un servizio importante per le famiglie e per il territorio in termini di educazione ed occupazione è l’obiettivo di questa misura fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale. La gratuità del micronido di Castellabate è un’unicità all’interno del Piano Sociale di Zona e rappresenta un’opportunità per tutte le famiglie. Invitiamo ad iscriversi al micronido di Castellabate entro il 13 agosto”, dichiara il Vice Sindaco, Luigi Maurano.