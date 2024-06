Centola, aperte le iscrizioni per il micronido estivo comunale a Foria: ecco come aderire

Il Comune di Centola annuncia l’apertura delle iscrizioni per il Micronido Estivo Comunale, destinato ai bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. La struttura, situata a Foria presso l’ex scuola alberghiera al piano terra, è già predisposta per accogliere fino a 15 bambini nei mesi di luglio, agosto e settembre. Per poter presentare domanda di iscrizione, è necessario che i piccoli utenti siano residenti nel Comune di Centola. Inoltre, è richiesto il possesso dell’attestazione ISEE e il rispetto del requisito di età, ossia i bambini devono aver compiuto 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza o, alternativamente, entro il 1 luglio 2024. In caso di numero di domande superiore ai posti disponibili, verrà stilata una graduatoria basata sul valore dell’ISEE, privilegiando quelli più bassi.

Il servizio

Il Micronido Estivo Comunale sarà operativo dal lunedì al venerdì con orario dalle 8:30 alle 12:30, per un totale di 4 ore giornaliere. Le attività si protrarranno fino al 15 settembre 2024, data prevista per il riavvio del servizio erogato dal Piano Sociale di Zona SAPRI.

Ecco cosa presentare domanda

Gli interessati devono compilare la richiesta utilizzando il modello di istanza disponibile presso l’Ufficio del Comune e pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web comunale. Le domande devono essere presentate entro le ore 12:00 del 25 giugno 2024, presso il protocollo dell’Ente o tramite PEC intestata direttamente al richiedente.

È importante notare che eventuali assenze ingiustificate per sette giorni consecutivi comporteranno l’esclusione dalla graduatoria.

Le info utili

Per ulteriori dettagli e supporto nella compilazione della domanda, è possibile contattare l’Ufficio del Comune al numero 0974 370722. Maggiori informazioni e la modulistica necessaria sono disponibili al seguente link: Comune di Centola – Modulistica.