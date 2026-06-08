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Castellabate, arrivati anche Alessandro Siani e Claudio Bisio. Tutto pronto per il primo ciak di “Bentornati al Sud”

Iniziano a Castellabate le riprese di "Bentornati al Sud". Arrivati Alessandro Siani e Claudio Bisio: subito grande accoglienza. Ordinanza e modifiche alla viabilità.

Manuel Chiariello

Castellabate è in fermento dopo l’annuncio dell’inizio delle riprese per “Bentornati al Sud”. La produzione è in paese da settimane per organizzare al meglio le location che faranno da cornice al ritorno di una pellicola cinematografica particolarmente attesa.

Nella giornata di domenica sono giunti anche i due attori principi della saga, Alessandro Siani e Claudio Bisio.

L’accoglienza a Siani e Bisio nel borgo cilentano

Entrambi gli attori, che alloggeranno in luoghi separati, hanno ricevuto sin da subito una calorosa accoglienza da parte della cittadinanza. Il primo a farsi notare in pubblico è stato Claudio Bisio che nella serata di ieri ha deciso di dedicarsi qualche ora di relax in un noto ristorante locale nel cuore del centro cittadino della frazione di San Marco con i proprietari Fabio e Imma Durazzo.

In tanti lo hanno riconosciuto e non hanno perso l’opportunità per chiedere foto e autografi, alla quale l’attore si è prestato con tanti sorrisi e qualche battuta. Il bellissimo ricordo lasciato dalla coppia in questi 16 anni di assenza da Castellabate è rimasto intatto e la cittadinanza continua a ripagare con affetto i protagonisti di un film che ha cambiato il volto di una comunità.

Al via le riprese: modifiche alla viabilità e ordinanze

Nel frattempo questa mattina la grande macchina organizzativa della produzione si è ufficialmente messa in moto sul territorio. Il centro operativo è quello di Castellabate Capoluogo dove si gireranno le prime scene di “Bentornati al Sud”. Anche l’Amministrazione Comunale è pronta a gestire il continuo spostamento della troupe e ha richiesto massima collaborazione alla cittadinanza.

Info utili per la circolazione:

Per consentire lo svolgimento delle attività cinematografiche, con Ordinanza del Comando di Polizia Municipale è stata disposta una regolamentazione temporanea della viabilità con possibili rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la SP61 e nelle strade limitrofe.

“Siamo certi che, grazie alla collaborazione di tutti, questa esperienza rappresenterà un motivo di orgoglio per l’intera comunità e un’ulteriore opportunità di promozione del nostro territorio”, l’annuncio della Casa Comunale.

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