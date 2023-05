Castellabate: al castello musica e mostre d’arte per raccontare la storia del borgo cilentano

A Castellabate, presso il Castello dell’Abate, giovedì 1 giugno, alle ore 19 si terrà la cerimonia d’inaugurazione delle mostre d’arte degli artisti Luigi Severino e Harald Winter. Con la loro suggestive opere, essi, cercheranno di descrivere al meglio la storia e gli scorci del borgo cilentano. Spazio anche alla musica con la partecipazione del Concerto Bandistico Santa Cecilia.

Arte e musica al Castello

Il Castello dell’Abate apre le sue porte per far ammirare a tutti le bellezze della sua terra. Grazie alle opere artistiche di Luigi Severino e Harald Winter, per tutto il periodo estivo, sarà possibile scoprire una Castellabate diversa. Gli affreschi realizzati proveranno a far immergere lo spettatore in un mix di emozioni che condurranno alla scoperta del paese di Benvenuti al Sud. Tale evento, rientra nel calendario di appuntamenti previsti per le 900 candeline del borgo cilentano.

“Un grande orgoglio ospitare queste opere”

Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, ha commentato il lancio dell’iniziativa: “Con grande orgoglio esporremo le mostre di Harald Winter e Luigi Severino all’interno del nostro Castello. Non poteva mancare nella nostra programmazione per questi 900 anni l’inaugurazione di due mostre che raccontassero di Castellabate in modo così autentico e realistico. Pertanto vi invito a visitare queste incredibili e magnifiche mostre che raccontano l’unicità la spettacolarità e la grande bellezza di Castellabate”.

Insieme a lui, anche il Vice Sindaco, Luigi Maurano, ha evidenziato l’importanza di un evento del genere: “Il Castello dell’Abate, simbolo del nostro paese e della nostra storia, ospiterà quest’anno proprio in occasione dei 900 anni, queste bellissime mostre e tanti altri interessanti eventi culturali che si svolgeranno nella stagione estiva”