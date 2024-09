Castelcivita: è tornato il fenomeno della “chiena” in seguito al temporale di oggi

E’ una storia che si ripete da sempre, ogni volta in cui si verifica un temporale, quella che riguarda il centro storico di Castelcivita dove l’acqua piovana, a causa della forte pendenza del paese e quindi della sua conformazione, si accumula e scorre, poi, molto velocemente, a valle. La fortuna è che l’acqua, scorrendo in discesa, scompare in poco tempo, non appena smette di piovere.

Il fenomeno

Il fenomeno è dovuto anche al fatto che le caditoie, soprattutto quando in pochi minuti cade un’eccessiva quantità di acqua piovana, non riescono ad assorbirla.

Le “cascate“, che i castelcivitesi chiamano da tempo immemore “lavine“, non rappresentano alcun rischio per i passanti e anche oggi, a causa del temporale che ha interessato pure il comune alburnino nella tarda mattina, una zona del centro storico è stata inondata dall’acqua che ha iniziato a scorrere in abbondanza.

Nessuna paura, però, come hanno confermato gli stessi residenti rassicurando tutti, basti pensare che persino i bambini, specie in seguito ai temporali estivi quando fa ancora caldo, approfittano della grande e suggestiva “cascata” del centro storico per andarci a giocare a piedi nudi.