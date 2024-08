Castel San Lorenzo: voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva, ecco chi può beneficiarne

L’Agenzia Regionale Universitaria per lo Sport (ARUS) ha pubblicato un importante avviso per le famiglie della Regione Campania. Per l’annualità 2024-2025, è stato attivato il programma “Voucher ai minori per l’accesso gratuito all’attività sportiva”, un’iniziativa volta a sostenere le spese di iscrizione e partecipazione dei giovani campani a corsi sportivi. Ad aderire, anche il Comune di Castel San Lorenzo.

Il voucher, del valore massimo di € 400,00, è destinato a famiglie con redditi medio-bassi. Lo scopo è facilitare l’accesso alle attività sportive per i minori residenti in Campania, promuovendo così uno stile di vita sano e attivo.

Chi può beneficiarne

I beneficiari del voucher sono minori di età compresa tra 6 e 15 anni, residenti in uno dei comuni della Regione Campania. Possono richiedere il voucher:

Cittadini italiani o dell’Unione Europea: Possessori di un permesso di soggiorno di lungo periodo; Rifugiati politici o persone con protezione sussidiaria. Inoltre, i minori devono essere già pre-iscritti presso una delle associazioni o società sportive che partecipano al progetto, come indicato nell’elenco ufficiale ARUS.

Per accedere al voucher, le famiglie devono rispettare i seguenti requisiti ISEE:

Fino a € 17.000,00 per nuclei familiari con massimo tre figli

Fino a € 28.000,00 per nuclei familiari con quattro o più figli



Le domande possono essere presentate online sulla piattaforma “Voucher Sportivo ai minori” a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso fino alle ore 23:00 del 20/09/2024. Le famiglie interessate devono compilare l’apposito modulo e allegare la documentazione richiesta.

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) possono presentare domanda di adesione al progetto tramite la piattaforma dedicata. Le domande, corredate dalla documentazione necessaria, verranno verificate telematicamente. Una volta approvate, queste organizzazioni saranno inserite nell’elenco ufficiale delle strutture sportive aderenti al progetto, garantendo così una vasta scelta alle famiglie.