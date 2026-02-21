Castel San Lorenzo, profilo falso con nome del sindaco chiede soldi per beneficenza. Scorza: “Non sono io”

Account falso del Sindaco, alcuni cittadini hanno ricevuto richieste di denaro

Alessandra Pazzanese
Giuseppe Scorza

Da questa mattina un profilo Facebook creato con il nome del Sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza, ha inviato diverse richieste di amicizia agli abitanti del posto per poi contattarli in privato chiedendo contributi utili a scopi benefici.

La segnalazione

A dare l’allarme, mettendo in guardia i cittadini, lo stesso Sindaco Scorza: “Vi è un profilo con il nome “Giuseppe Scorza” che chiede amicizie. Non sono io” ha fatto sapere il primo cittadino.

A quelle parole sono seguiti i commenti di diversi residenti che hanno segnalato di aver ricevuto, dal recente e falso profilo, richieste di denaro sospette.

Richieste di denaro

“Mi ha chiesto dei soldi per i bisognosi e l’ho bloccato” ha detto un’utente informando il Sindaco che ha invitato tutti a fare altrettanto.

Un profilo nato per tentare truffe online, a quanto pare, ma, per fortuna, scoperto in fretta. Il falso profilo, infatti, sembrerebbe già sparito dal web.

