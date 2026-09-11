Castel San Lorenzo celebra la XIV edizione della Festa dello Scazzatiello Castellese, ieri l’inaugurazione

Si è tenuta ieri, 10 settembre, l’inaugurazione della Festa dello Scazzatiello Castellese. Il centro storico di Castel San Lorenzo sta accogliendo numerosi visitatori e appassionati di enogastronomia per la XIV edizione di una manifestazione ormai consolidata, nata per valorizzare uno dei piatti simbolo della tradizione locale.

Lo scazzatiello è una pasta fresca cavata a mano, preparata rigorosamente con ingredienti a chilometro zero. La specialità è inserita a pieno titolo nel Registro dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Regione Campania e, durante i giorni della festa, viene servita con i suoi condimenti storici: il ragù di castrato, il sugo semplice e la variante con salsiccia e funghi porcini.

Tipicità enogastronomiche e l’iniziativa della Pro Loco Kids

Oltre allo scazzatiello, l’offerta culinaria dell’evento propone altre eccellenze iscritte tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Campania, come il marzafegato e il tipico curieddo, accompagnati dal vino locale e da un ricco menu dedicato alle tipicità del territorio.

Il taglio del nastro si è svolto in via Roma alla presenza di Gianfranco Miano, presidente della Pro Loco di Castel San Lorenzo (ente promotore dell’evento), dei soci dell’associazione e dell’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Scorza.

L’inaugurazione è stata inoltre l’occasione per presentare Arianna Quaranta, nuova presidente della Pro Loco Kids di Castel San Lorenzo. Il progetto, nato da un’idea della Pro Loco per dare spazio alla creatività dei più piccoli, prevede una struttura organizzativa a misura di bambino con una presidenza a rotazione mensile, pensata per offrire pari opportunità di partecipazione a tutti i giovani della comunità.

Il programma degli spettacoli: musica, show cooking e comicità

La manifestazione unisce l’enogastronomia a un fitto calendario di eventi artistici e musicali. Durante la serata inaugurale del 10 settembre si sono tenuti lo show cooking dello chef Massimiliano Costa (“I Fornelli di Max”) e l’esibizione di musica popolare del gruppo Skené.

Il programma prosegue con i seguenti appuntamenti:

Venerdì 11 settembre: laboratorio di pizzica a cura di Mariagrazia Lettieri, seguito dallo spettacolo “Vento dell’Est” dell’Associazione Cordace e da un concerto di musica popolare;

laboratorio di pizzica a cura di Mariagrazia Lettieri, seguito dallo spettacolo “Vento dell’Est” dell’Associazione Cordace e da un concerto di musica popolare; Sabato 12 settembre: serata danzante in piazza con Tonino Battagliese e “I Cugini del Liscio”;

serata danzante in piazza con Tonino Battagliese e “I Cugini del Liscio”; Domenica 13 settembre: gran finale con la musica popolare de “I Val Calore” e lo spettacolo comico dei Radio Rocket, direttamente dal programma televisivo Made in Sud.

La Festa dello Scazzatiello Castellese proseguirà fino a domenica 13 settembre, confermandosi un appuntamento centrale per la valorizzazione delle tradizioni, della cultura e del patrimonio enogastronomico del territorio.