Caso Alfieri: possibili contatti con l’esterno del carcere, Iannone presenta interrogazione

Il senatore Antonio Iannone ha presentato un’interrogazione urgente al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sollevando gravi dubbi sulla gestione della custodia cautelare di Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum, attualmente detenuto nel carcere di Salerno.

La comunicazione

L’interrogazione, presentata alla luce delle recenti indagini che hanno portato all’arresto di Alfieri e di altri esponenti politici e imprenditori locali, si concentra sulla possibilità di contatti illeciti tra il detenuto e l’esterno. In particolare, Iannone chiede al Ministro se sia a conoscenza del fatto che nel carcere di Salerno lavorino come agenti di polizia penitenziaria persone iscritte allo stesso partito politico di Alfieri, il Partito Democratico. Il senatore ipotizza che tali agenti potrebbero aver favorito contatti tra Alfieri e l’esterno, in particolare con esponenti politici e amministrativi degli enti la cui guida è ora affidata al vice presidente della Provincia di Salerno e vice sindaco di Capaccio Paestum.

Iannone chiede al Ministro di verificare se siano state intraprese iniziative da parte della direzione del carcere di Salerno per evitare che la custodia cautelare di Alfieri si consumi in modo non corretto, garantendo così lo svolgimento delle indagini in corso. Il Ministro della Giustizia è chiamato a rispondere a queste accuse e a garantire che vengano svolte tutte le verifiche necessarie.