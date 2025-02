Caso Alfieri, attesa per la Cassazione: la parola ai cittadini di Capaccio | VIDEO

Sono passati quattro mesi dall’arresto di Franco Alfieri, sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno, attualmente agli arresti domiciliari, per un’inchiesta su presunti appalti truccati, e sospeso da entrambe le cariche.

Le novità

La Corte di Cassazione tra due giorni, il 14 febbraio, si pronuncerà sia sulle misure cautelari che sulla presunta incompetenza territoriale della Procura di Salerno, come avanzato dagli avvocati della difesa che hanno messo in evidenza che l’ipotesi di corruzione si sarebbe consumata a Torchiara, quindi in un territorio di competenza della magistratura di Vallo della Lucania. Se l’incompetenza dovesse sussistere e se dovesse trovare riscontro da parte della magistratura le misure cautelari a carico di Alfieri e degli altri indagati potrebbero saltare e il sindaco di Capaccio Paestum potrebbe tornare ad occupare i sui incarichi.

La parola ai cittadini di Capaccio

I microfoni di InfoCilento hanno raggiunto Capaccio Scalo e Capaccio Capoluogo per chiedere ai cittadini come accoglierebbero tale notizia e se sperano nel ritorno del sindaco eletto, nella primavera del 2024, con l’87% dei voti.