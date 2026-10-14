Caselle in Pittari, stop al segnale Mediaset: il Comune sollecita interventi

Un blackout televisivo sta interessando l’intero territorio comunale di Caselle in Pittari, dove da diverse ore si registra l’assenza totale del segnale del digitale terrestre per i canali del gruppo Mediaset. Il disservizio, che impedisce ai cittadini la visione delle principali emittenti nazionali della rete, ha spinto l’amministrazione comunale ad attivarsi immediatamente con le opportune segnalazioni e richieste di ripristino ai tecnici competenti.

Disservizio tecnico a Caselle in Pittari: stop alle reti Mediaset

Il guasto riguarda in modo capillare le utenze domestiche situate nel comune cilentano, lasciando gli utenti impossibilitati a sintonizzarsi sui programmi televisivi del digitale terrestre offerti dalle reti Mediaset. La problematica ha generato disagi tra la popolazione, in particolare tra le fasce d’età che si affidano alla televisione tradizionale per l’informazione e l’intrattenimento quotidiano.

L’intervento del Comune e i solleciti per il ripristino

Per tutelare la cittadinanza e accelerare i tempi di risoluzione del guasto, l’ente locale è intervenuto direttamente a seguito delle prime segnalazioni. Attraverso un avviso ufficiale, il Comune di Caselle in Pittari ha reso noto: «Si comunica di aver già provveduto a segnalare il disservizio in atto per la mancata visione dei canali tv della Mediaset attraverso il segnale del digitale terrestre e di aver sollecitato un immediato proficuo intervento per la risoluzione della problematica».

L’amministrazione resta in attesa che i tecnici incaricati della gestione del segnale sul territorio completino le verifiche sui ripetitori locali per garantire il ritorno alla normale trasmissione dei canali.