Caselle in Pittari: ritrovati cani senza vita, si pensa all’avvelenamento. Rabbia tra i residenti

Sospetto avvelenamento per alcuni cani a Caselle in Pittari. Un macabro ritrovamento che ha sconvolto i residenti. In una zona periferica del paese, alcuni cittadini hanno scoperto i corpi senza vita di cinque cani, probabilmente vittime di avvelenamento. Le tracce di bava hanno immediatamente fatto sospettare l’uso di sostanze tossiche, un’ipotesi confermata dagli esami condotti dal personale veterinario dell’Asl.

Indagini in corso

Le autorità comunali hanno allertato i carabinieri forestali, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili di questo atto crudele. Un dettaglio che complica le ricerche è l’assenza di microchip sui cani rinvenuti, rendendo difficile risalire a eventuali proprietari o a chi li accudiva.

L’appello dei cittadini

L’episodio ha acceso un forte dibattito nella comunità locale e tra le associazioni animaliste, che chiedono interventi concreti per prevenire nuovi casi di avvelenamento e tutelare gli animali randagi. “Non possiamo permettere che episodi del genere si ripetano. Chi ha informazioni utili parli: è necessario fermare questa barbarie”, dichiarano con indignazione i cittadini.

Indagini in corso per comprendere le cause e individuare l’autore del gesto.