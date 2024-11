Scomparsa una colonia di gatti a Polla. La denuncia di Oipa: “Chiediamo intervento delle autorità”

Un grido di aiuto è stato raccolto dall’Oipa Vallo di Diano e dalla sua responsabile Enrica Ferricelli per una colonia di gatti scomparsi da Polla. La richiesta di aiuto è arrivata da alcuni residenti del Comune pollese che all’indomani degli spiacevoli fatti di cronaca che hanno visto coinvolto un randagio accudito per strada a Sala Consilina.

Alcuni cittadini di Polla si prendevano cura di una colonia felina in comune, tant’è che erano in possesso, anche, del cartello rilasciato dall’area vigilanza del Comune di Polla – ufficio randagismo –, dove la colonia in questione veniva riconosciuta e censita. Molti gatti sono scomparsi e il cartello “magicamente” divelto da qualche anima insensibile ed incurante della Legge.

La denuncia

La denuncia è stata presentata al Comune guidato dal sindaco Massimo Loviso, alla Polizia Locale sotto il comando del capitano Andrea Santoro e all’Asl Salerno. “Sono certa – ha scritto Ferricelli – che farete luce su quanto accaduto per ristabilire la legalità dove è venuta a mancare affinché episodi simili non si verifichino più; viviamo in un territorio bellissimo che è il Vallo di Diano e “sporcarlo” con fatti di cronaca ne penalizza tutti noi persone perbene e non lo dobbiamo più permettere a nessuno”.