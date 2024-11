Caselle in Pittari: il comune aderisce alla campagna di Legambiente “Festa dell’Albero – la piantumazione”

Anche il comune di Caselle in Pittari aderisce alla campagna nazionale di Legambiente. Si rinnova, infatti, l’appuntamento con la tradizionale manifestazione ambientalista della “Festa dell’Albero – la Piantumazione”. L’appuntamento è per domani, domenica 17 novembre. Saranno messi a dimora circa 30 piante autoctone fornite dal Vivaio ISCA della Regione Campania, che saranno poi “consegnate e affidate” ai nati del 2023 e 2024. Parteciperanno all’iniziativa gli studenti della Scuola Primaria di Caselle in Pittari.

Una festa che celebra l’ambiente

Una cerimonia importante che mira a creare un forte ed indissolubile legame tra le nuove generazioni ed il proprio territorio.

Mentre il 19 Novembre si svolgerà la manifestazione della piantumazione di nuovi alberi, donati dalla Regione Campania – Vivaio Isca di Ceraso. Grazie al supporto organizzativo degli operatori della Comunità Montana saranno piantumate circa 30 piantine presso il Parco Radio Libere e Radio Popolare alla presenza di tutti gli studenti della scuola primaria di Caselle in Pittari. Sarà anche l’occasione per un incontro formativo didattico sulle tematiche ambientali.