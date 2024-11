Agropoli, torna la “Festa dell’albero”: tour nelle scuole del territorio

Si rinnova anche quest’anno, mercoledì 20 novembre ad Agropoli, l’appuntamento con la “Festa dell’albero”. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, su impulso dell’Assessorato all’Ambiente diretto dalla dottoressa Rosa Lampasona, ha organizzato appuntamenti di sensibilizzazione in collaborazione con gli Istituti scolatici cittadini. Si provvederà alla piantumazione di piantine autoctone presso i cortili adiacenti gli Istituti o in altri luoghi ritenuti idonei.

Il programma

Ore 9.00 ritrovo in Piazza della Repubblica con coinvolgimento dell’Istituto “G. Landolfi” e del plesso Santa Maria delle Grazie; ore 10.00 Istituto “Vairo” in via Moro e Liceo “A. Gatto” (sede via S. Pio X); ore 10.30 scuola “Mozzillo” in piazza Mediterraneo e Istituto “Vico – De Vivo” in via Nitti. E ancora: ore 11 plesso Cannetiello in località Madonna del Carmine e “Cafarelli” in località Moio; ore 11.30 Istituto “Scudiero” in via Verga e Liceo “Gatto” in via Fiamme Gialle; ore 12.00 plesso scuola primaria località Mattine e ore 12.30 Istituto “Vico – De Vivo” sede di via Kennedy.

«La festa dell’albero è una giornata importante – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – alla quale teniamo molto per il profondo messaggio che vuole veicolare, quello dell’attenzione all’ambiente e alla natura. Come Amministrazione abbiamo dimostrato di avere molto a cuore questa tematica e ogni occasione è consona per ribadirlo».

«Insieme agli studenti delle scuole cittadine di ogni ordine e grado – commenta l’assessore all’Ambiente, Rosa Lampasona – vivremo una bella mattinata all’insegna della cura e della valorizzazione degli alberi e dell’ambiente tutto. Ogni piccola piantina messa a dimora sarà un seme per alimentare una sana coscienza ecologica nelle giovani generazioni. Il patrimonio ambientale è ciò che di più prezioso possediamo e spetta a tutti la sua salvaguardia e cura»