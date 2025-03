Casaletto Spartano: la Croce Giubilare visita luoghi simbolo della comunità

Una giornata di grande significato spirituale ha coinvolto la comunità di Casaletto Spartano, dove la Croce Giubilare ha fatto tappa in tre luoghi simbolo: la scuola, il municipio e il presidio sanitario SAUT 118. L’evento, guidato da don Donato Varuzza, responsabile della Pastorale Giovanile Diocesana, ha visto la partecipazione attiva di studenti, amministratori locali e operatori sanitari.

La Croce tra i giovani: un messaggio di speranza

La prima tappa del pellegrinaggio è stata la scuola, dove la comunità scolastica si è riunita per accogliere la Croce. Attraverso canti, balli e preghiere, i bambini hanno avuto l’opportunità di riflettere sul messaggio di speranza contenuto nelle parole di don Donato: “Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne”. Abbracciando la Croce, i giovani studenti hanno simbolicamente affidato a Gesù le loro preoccupazioni, chiedendo un cuore capace di amore e compassione.

Il municipio: preghiera per il bene comune

Successivamente, la Croce Giubilare è stata portata al municipio, dove amministratori e dipendenti comunali si sono raccolti in preghiera. In questo luogo di servizio alla comunità, sono state affidate alla Croce le speranze e le attese della società civile, esprimendo gratitudine per l’impegno degli amministratori nella realizzazione del bene comune.

Il presidio sanitario SAUT 118: un ringraziamento agli operatori

L’ultima tappa del pellegrinaggio è stata il presidio sanitario SAUT 118, dove la Croce Giubilare ha benedetto il prezioso lavoro degli operatori sanitari. Il loro impegno quotidiano nella tutela della salute pubblica è stato riconosciuto e ringraziato, sottolineando la testimonianza di speranza che offrono attraverso la loro assistenza.