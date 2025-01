Casaletto Spartano: Fortino protagonista del romanzo di Maurizio De Giovanni, le interviste

Il Cilento e più precisamente Fortino, contrada del Comune di Casaletto Spartano, è nuovamente protagonista di uno degli ultimi capolavori di Maurizio De Giovanni.

Il nuovo libro dal titolo “Volver” è infatti ambientato proprio a Fortino, paese d’origine del Commissario Riccardi nato e cresciuto tra le montagne di Fortino. Il Cilento dunque ancora al centro dei romanzi di De Giovanni.

La soddisfazione dell’amministrazione

“Noi fortininesi siamo orgogliosi e grati per tutta l’attenzione che continua a darci nei suoi libri lo scrittore Maurizio De Giovanni – ha dichiarato la consigliera di Fortino Vincenza Gaetani – Lo scrittore da al suo personaggio un carattere introverso e a volte cupo, tipico dell’uomo del Cilento, ed è questa la motivazione che ha portato Maurizio De Giovanni a scegliere Fortino. E noi ci rivediamo in questo carattere. Per cui ci sentiamo realmente concittadini del Commissario Ricciardi”.

Una scelta, quella di Fortino, dettata anche dalle bellezze che il Cilento interno offre. Un territorio di alta montagna ricco di bellezze naturali. “Il Comune di Casaletto ha circa 30 contrada – ha poi aggiunto la consigliera Gaetani – ognuna con le sue caratteristiche tutte molto belle. Un piccolo Presepe“.