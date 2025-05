Casal Velino sul podio dell’atletica: Giulia Notaro brilla al Meeting Enterprise

Un’asticella che sale, centimetro dopo centimetro, e una giovane atleta che non si ferma. Si chiude con un risultato straordinario la partecipazione di Giulia Notaro, talentuosa cadetta originaria di Casal Velino, all’Enterprise Meeting 2025, andato in scena ieri allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli.

La brillante prestazione di Giulia Notaro

Organizzato dall’ASD Enterprise Sport&Service, con il patrocinio della Fidal Campania e del Comune di Napoli, l’evento ha raccolto il meglio dell’atletica leggera nazionale e regionale, offrendo spettacolo in pista e sulle pedane. E proprio sulla pedana del salto in alto, tra atlete esperte e nomi affermati, è emersa con grinta e carattere una sola cadetta: Giulia, classe 2010, che ha regalato una prestazione destinata a lasciare il segno. Salto dopo salto, fino al Personal Best: 1.61 metri.

Un solo centimetro sotto il minimo di qualificazione per i Campionati Italiani Individuali, a un soffio dal record regionale indoor, e a soli 7 centimetri dal primato regionale outdoor che resiste dal lontano 1985. Un risultato che pesa ancora di più se si considera che da ben vent’anni una cadetta in Campania non superava i 160 cm. In pedana, Giulia ha gareggiato quasi in solitaria, sfidando l’asticella e due atlete assolute, riuscendo addirittura a lasciarsele alle spalle.

Una gara di concentrazione, testa e grande personalità: “L’asticella era l’unica vera avversaria… e ha tremato parecchio,” ha commentato il suo allenatore, Antonio Della Greca, che ha voluto sottolineare la maturità e la compostezza dimostrate dalla sua giovane atleta.