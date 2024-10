Casal Velino, Giulia Notaro stella del salto in alto

Grande successo per la giovane atleta Giulia Notaro, originaria di Casal Velino, che oggi, al Campo CONI di Avellino, ha conquistato il titolo di Campionessa regionale di salto in alto nella categoria ragazzi/e. Doppia soddisfazione per l’atleta che è salita sul gradino più alto del podio realizzando anche il suo record personale con un salto di 134 cm.

Un lavoro di squadra

Una vittoria che rappresenta un traguardo storico anche per la Cilento Run, la società sportiva di cui Giulia fa parte, che festeggia il primo titolo regionale ottenuto in pedana. Un risultato frutto del costante lavoro di squadra, a partire dal suo allenatore, Antonio Luciano Della Greca, responsabile del settore giovanile, il quale ha sottolineato l’impegno e il talento della giovane atleta: “Dal primo giorno in cui Giulia è arrivata al campo, ho capito che aveva qualcosa di speciale”, ha dichiarato.

Prezioso anche il supporto del prof. Giuseppe Falciano, allenatore specialista, che ha aiutato Giulia a scoprire e affinare le doti, con un focus particolare sul salto in alto.

La vittoria di Giulia Notaro rappresenta l’inizio di un promettente percorso sportivo, che la vedrà certamente protagonista di nuove sfide e successi futuri.