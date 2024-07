Casal Velino, ok a lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione

Fondi Pnrr per lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione del territorio comunale di Casal Velino. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Silvia Pisapia ha approvato il relativo progetto esecutivo che ha un costo complessivo pari a 35 mila euro.

Le risorse

Gli interventi in programma saranno finanziati con fondi Pnrr che puntano alla tutela del territorio e della risorsa idrica, investimento 2.2 “interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni”. La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica.

Maggiori i risparmi energetici

Operare un efficientamento energetico vuol dire intervenire per limitare gli sprechi di energia o migliorare il rendimento dei sistemi. A ciò si arriva ad esempio installando forme di energia pulita, opere di coibentazione, sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a led, ed installando nuovi impianti che aumentino l’efficienza o attraverso la sostituzione degli infissi.

Diversi comuni in queste settimane stanno completando le procedure per avviare lavori grazie a fondi ministeriali e/o regionali. L’efficientamento energetico rappresenta per Casal Velino , come per altri centri, una priorità, considerato anche il momento storico che stiamo vivendo.