Casal Velino, ennesimo incidente stradale al Bivio di Acquavella: tragedia sfiorata

Ancora un incidente stradale al Bivio di Acquavella, nel comune di Casal Velino, sulla strada provinciale di Via Alento, che ha visto il coinvolgimento di due vetture: un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes.

La dinamica del sinistro

La dinamica del sinistro non è ancora chiara, probabile possa trattarsi di un tamponamento a catena. A causa dello scontro, una delle vetture è finita fuori strada impattando sul balcone di un’abitazione privata. Per fortuna in quel momento nessuno si trovava all’esterno. Solo tanta paura per i proprietari.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo a bordo dell’Alfa Romeo presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania per le cure del caso, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Alla polizia municipale il compito di veicolare il traffico.