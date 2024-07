Capaccio Paestum: tamponamento tra due auto sulla SS18, nessun ferito

Incidente stradale questa mattina, intorno alle ore 09.30, sulla SS18 a Capaccio Paestum. Il sinistro è avvenuto tra due auto, una Peugeot e una Fiat, che sono state coinvolte in un tamponamento all’altezza dell’Italcatering. Non si conoscono al momento le cause, con le due auto che viaggiavano in direzione Agropoli.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Capaccio, guidati dal comandante Sofia Strafella, per effettuare tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica esatta. Non si registrano feriti nell’impatto.

Disagi invece alla circolazione, visto l’arrivo del weekend con l’esodo estivo.