Dramma a Casal Velino: anziano muore in incidente stradale, grave una donna

Dramma questa sera a Casal Velino, dove un anziano del posto è deceduto in seguito ad un incidente stradale. È accaduto intorno alle ore 21.

Stando alle prime ricostruzioni l’anziano, proveniente da Marina di Casal Velino, avrebbe accusato un malore mentre era alla guida della sua Ford, perdendone il controllo e scontrandosi contro una Fiat 500 che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

Incidente mortale a Casal Velino: i soccorsi

Immediati i soccorsi: sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione del bivio di Acquavella. Purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

La donna alla guida della Fiat 500 è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Per accertare le cause del decesso è intervenuto il medico legale che dovrà appurare se la vittima è deceduta per il malore o in seguito all’impatto con l’altra vettura.

Il sinistro è avvenuto in località Ardisani, al Bivio di Acquavella, sulla Sr267.