Casal Velino: dimentica il freno a mano e rischia di finire in mare

Momenti di paura questa mattina intorno alle 10:00 presso il porto di Casal Velino. Un anziano del posto, infatti, ha rischiato di veder precipitare la sua auto in mare. Stando alle ricostruzioni l’uomo avrebbe parcheggiato l’auto presso l’area portuale ma avrebbe dimenticato di inserire il freno a freno. Così la vettura avrebbe preso velocità fermandosi in bilico sul pontile.

I soccorsi

Sul posto immediato l’intervento degli uomini della polizia municipale che hanno poi provveduto a far recuperare il mezzo. Per fortuna l’anziano non era a bordo del veicolo quando è accaduto il fatto, ne vi sono stati problemi di inquinamento.

Il precedente di Pioppi

Episodi simili non sono nuovi. Singolare quanto accaduto negli anni scorsi a Pioppi. Un’auto finì in mare e, una volta trainata a riva, dall’abitacolo spuntò fuori un polpo. Le immagini divennero virali in pochi istanti attraverso i social.