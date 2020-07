Send an email

Pioppi: auto finisce in mare e “pesca” un polpo. Le immagini sono virali

POLLICA. E’ stata recuperata e trainata a riva la vettura che questa mattina è finita in mare, a Pioppi (leggi qui). Un episodio che ha determinato incredulità e ironia. Ma ancor più stupore è emerso dopo che la vettura è stata trainata a riva. Nell’abitacolo, infatti, era presente anche un polpo probabilmente entrato nell’auto mentre era in acqua e poi rimasto intrappolato.

L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 9. Una donna aveva parcheggiato in piazza del Millenario. Era andata a fare la spesa ma la vettura, forse lasciata in sosta senza il freno a mano azionato, aveva preso velocità ed era finita in mare.

C’è voluto un po’ per trainarla fino allo scivolo per il varo delle imbarcazioni; da qui è stata riportata sulla terraferma… e con l’auto c’era anche il polpo.