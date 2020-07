Pioppi: dimentica freno a mano, auto finisce in mare

POLLICA. Era andata a fare la spesa, ha parcheggiato l’auto, ma al suo ritorno ha trovato la vettura in mare. E’ accaduto questa mattina a Pioppi, frazione costiera del Comune di Pollica. Una donna aveva lasciato l’auto in sosta in Piazza del Millenario ma forse ha dimenticato di inserire il freno a mano. Così la vettura, una Seat, ha preso velocità a causa della pendenza, è finita sulla spiaggetta e poi in mare tra lo stupore dei presenti.

Ora sono in corso le operazioni di recupero del mezzo.