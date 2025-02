Casal Velino: Comune concede locali per la sede del Nucleo Carabinieri Parco

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, ha concesso al Nucleo Carabinieri Parco della locale stazione, in comodato d’uso gratuito, i locali siti in via Largo Don Samuele De Bellis da destinare ad uso uffici e alloggi per la nuova sede dell’Arma.

L’iniziativa

L’Ente ha la necessità di effettuare dei lavori di demolizione del plesso scolastico alla frazione Acquavella al fine di realizzare un centro polifunzionale; al primo piano dell’ edificio è ubicata la sede del Nucleo Carabinieri Parco di Casal Velino (ex Stazione Forestale) che occorre necessariamente delocalizzare in altra struttura pubblica.

Per tale motivo sono stati individuati i locali comunali siti in via Largo Don Samuele De Bellis, attualmente inutilizzati, che potrebbero ospitare, in via provvisoria e fino al completamento del centro polifunzionale sito in Via Napoli, gli uffici del Nucleo CC Parco di Casal Velino; tali locali, dovranno essere adeguati sia agli standards di sicurezza previsti dalla norma vigente sia dal punto di vista funzionale, individuando, tra l’altro, anche gli alloggi per il personale in servizio.