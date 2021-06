Casal Velino: un centro polifunzionale per le famiglie ad Acquavella

Il Comune di Casal Velino ha partecipato al bando emanato dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’istruzione, per la presentazione delle richieste di contributo relative ad opere con finalità sociali o di sistemazione del patrimonio locale.

In particolare le risorse possono essere impiegate per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni, destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

L’Ente cilentano punta alla “Costruzione di un centro polifunzionale per servizi alle famiglie in località Acquavella”, dell’importo complessivo di €1.683.504,21. Un importante opera per la frazione collinare che al momento è priva di strutture del genere.