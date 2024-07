Casal Velino: al via i lavori di ripascimento del lungomare

Questa mattina sono iniziati i lavori di predisposizione per il ripascimento di un tratto di spiaggia molto limitato, alla fine del lungomare. La draga, sarà in funzione solo dopo il weekend e le operazioni verranno autorizzate compatibilmente con le condizioni meteorologiche, nonché in orari consoni, al fine di permettere la balneazione ai residenti e ai turisti che hanno scelte la località di Casal Velino come meta turistica.

Purtroppo le mareggiate invernali hanno reso necessario procedere con sistemazioni di dragaggio, rallentante a causa dell’instabilità del tempo delle scorse settimane.

Un problema che riguarda buona parte del Cilento Costiero, tant’è che nei mesi scorsi, l’amministrazione comunale, aveva organizzato un incontro pubblico proprio per discutere di criticità, progettualità e futuri sviluppi.