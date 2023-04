Casa di Comunità ad Agropoli: nascerà nei locali dell’Ospedale

La Casa di Comunità ad Agropoli sorgerà presso i locali dell’Ospedale Civile di Agropoli, in sostituzione dell’edificio posto a poca distanza e indicato precedentemente dall’amministrazione comunale. Lo ha disposto l’Asl Salerno. Il Comune aveva individuato come location un edificio adiacente lo stadio Guariglia, ancora in costruzione.

Casa di Comunità, le polemiche

La scelta era stata discussa sia all’interno degli uffici comunali che da parte della minoranza. Il consigliere Massimo La Porta aveva criticato la decisione dell’esecutivo Mutalipassi, indicando quale alternativa proprio i locali dell’ospedale di Agropoli.

Di fatto l’Asl Salerno, anche a margine di un tavolo tecnico con gli enti interessati, ha deciso per questa seconda ipotesi, presumibilmente in locali siti al terzo piano dell’edificio.

«L’Asl ha ascoltato la mia indicazione – ha detto La Porta – scongiurata la realizzazione all’interno dello stadio Guariglia della Casa di Comunità che verrà invece realizzata all’interno dell’ospedale Civile».

Cosa sono le Case di Comunità

Le case di comunità rientrano nella “rivoluzione” attuata dalla regione Campania per garantire una migliore offerta sanitaria sul territorio. Ne sorgeranno ben 172 in Campania, cui si aggiungono 48 ospedali di comunità e 65 centrali operative territoriali per la telemedicina.

Qualcuno ha polemizzato sulla scelta considerato che la Regione ha individuato Agropoli per l’attivazione di nuovi servizi e realizzare nuove strutture, dimenticando però la presenza di un ospedale che attende solo l’implementazione dei servizi.