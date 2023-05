Caro biglietti settore ospiti: è polemica. La Scafatese attacca l’Us Agropoli

La Scafatese Calcio 1922 ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per la finale regionale PlayOff prevista per domenica 7 maggio 2023 allo Stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli, su comunicazione dell’US Agropoli.

Si scaldano gli animi tra le due società

Sale la tensione tra le due società che si andranno a sfidare domenica alle ore 16:30, questa volta l’argomento di dibattito è il prezzo stipulato per il settore ospiti, che ammonterebbe a 20€.

Secondo la Scafatese, questo prezzo è troppo elevato per gli ospiti, non solo per la struttura e la categoria dell’evento, ma soprattutto perché non è congruo con quello dei settori locali, fissato a soli 5 euro. Un prezzo maggiorato del 400% potrebbe causare tensioni tra le due tifoserie e creare un clima poco sereno e poco sportivo.

La nota stampa del Presidente

Il presidente della società ha immediatamente informato la Federazione sulle conseguenze che tali comportamenti possono generare e sta valutando azioni a tutela della tifoseria e dello sport. Inoltre, la dirigenza ha deciso di adire le vie legali e di interpellare tutte le organizzazioni preposte alla tutela dei diritti dei consumatori.

I tagliandi per l’accesso allo Stadio potranno essere ritirati solo in prevendita presso: – InStazione – Servizi Turistici, Piazza 29 Marzo, 80045, Pompei.

Per motivi di ordine pubblico il botteghino resterà chiuso il giorno della partita. Il prezzo del biglietto fissato dalla squadra padrona di casa è di 20euro.