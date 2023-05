Sale l’attesa per la finale play-off, Us Agropoli 1921 e Scafatese

Domenica alle ore 16:30 allo Stadio “Raffaele Guariglia”, si affronteranno le due squadre che si sono date battaglia per tutta la stagione per il secondo posto. Mister Turco in preparazione della sfida contro la Scafatese ha rilasciato alcune dichiarazioni presentando gli avversari e lo stato d’animo d’animo dei suoi.

Le parole di mister Turco

“Affronteremo una grande squadra, hanno giocatori abituati a queste partite importanti, ma noi non siamo da meno, venderemo cara la pelle”, ha detto il tecnico.

“Abbiamo cambiato parecchi moduli nel corso della stagione – ha aggiungo – ma i ragazzi si sono sempre dimostrati professionali nel voler apprendere qualsiasi tipo di cambiamento, fortunatamente tutti i calciatori sono a disposizione, quindi avrò la possibilità di scegliere i migliori 11 da schierare”.

Poi ha concluso: “Non posso far altro che ringraziare la società per l’immane sforzo che ha compiuto da inizio stagione, chiedo personalmente al pubblico Agropolese di accorrere in massa al “Guariglia” perché anche noi abbiamo bisogno di loro”.

Non solo il Mister; ha parlato ai nostri microfoni, in vista dello scontro di domenica, anche il Capitano Mario Follera.

“Sono contento di essere venuto ad Agropoli, nonostante i vari avvicendamenti nel reparto difensivo, ho trovato sempre ragazzi bravi che hanno esaltato anche il mio modo di giocare – ha proseguito – Domenica affronteremo la Scafatese, convinti di poter fare bene e lottare fino all’ultimo per ottenere la vittoria e onorare questa maglia prestigiosa”