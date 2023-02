Carnevale sicuro ad Agropoli: si rinnova l’ordinanza

In occasione del Carnevale 2023, il sindaco del Comune di Agropoli, Roberto Antonio Mutalipassi ha firmato apposita ordinanza affinché le manifestazioni in programma possano svolgersi in piena tranquillità. In particolare sono vietate tutte le azioni che possano arrecare danno o turbativa.

L’ordinanza per un Carnevale sicuro

Queste le principali prescrizioni: è vietato l’uso di randelli di plastica, gomma, legno e di qualsiasi altro tipo di oggetto contundente; la vendita e l’esplosione di mortaretti; la vendita e l’uso, per scopi impropri, di bombolette spray; il lancio di farina, uova, acqua, ortaggi, e di qualunque altra cosa che possa provocare danni a cose e persone.

E’ vietato, inoltre, qualsiasi altro comportamento o attività aventi pregiudizio per l’ordine pubblico e la sicurezza urbana.

«Tali prescrizioni sono disposte al fine di consentire un pacifico e tranquillo svolgimento delle manifestazioni in programma. I trasgressori saranno puniti con sanzioni da 50 a 500 euro», fanno sapere da palazzo di città.

Il programma

Il Carnevale di Agropoli entrerà nel vivo domani con la sfilata di carri allegorici in programma a partire dalle 15 da via Salvo d’Acquisto. Si replica martedì con il tradizionale percorso delle opere in cartapesta a partire dal Lungomare San Marco. Domenica 26 i carri sosteranno nuovamente in sul Lungomare.